Цінні свідки: бойовики дадуть свідчення голландському суду щодо теракту з Боїнгом

Прокуратура заявляє, що «колишній начальник ППО» Слов’янської бригади «ДНР» Володимир Цемах і екс-начальник штабу «міноборони ДНР» Дмитро Купріян будуть свідчити по відеозв’язку для голландського суду в справі про катастрофу літака Malaysia Airlines МН17.

Про це журналістам сказав прокурор Олег Пересада в Київському апеляційному суді, передають Українські Новини.

Прокурор підтвердив, що “екс-начальник ППО” буде свідком у голландському суді.

За словами прокурора, процедура дачі показань визначена в міждержавній угоді між Україною і Нідерландами.

“Це буде по відеозв’язку. Так прописано в цій угоді”, – підкреслив Пересада.

Він також зазначив, що “екс-керівник штабу” бойовиків Купріян, який вкрав автотрейлер для перевезення “Бука”, що недавно вийшов з в’язниці.

За словами прокурора, Купріян також буде свідком на процесі про збиття літака, а не обвинуваченим.

Де зараз знаходиться Купріян прокурор відповідати відмовився.