Цінні свідки: бойовики дадуть свідчення голландському суду щодо теракту з Боїнгом

Прокуратура заявляє, що «колишній начальник ППО» Слов’янської бригади «ДНР» Володимир Цемах і екс-начальник штабу «міноборони ДНР» Дмитро Купріян будуть свідчити по відеозв’язку для голландського суду в справі про катастрофу літака Malaysia Airlines МН17.
Про це журналістам сказав прокурор Олег Пересада в Київському апеляційному суді, передають Українські Новини.
Прокурор підтвердив, що “екс-начальник ППО” буде свідком у голландському суді.
За словами прокурора, процедура дачі показань визначена в міждержавній угоді між Україною і Нідерландами.
“Це буде по відеозв’язку. Так прописано в цій угоді”, – підкреслив Пересада.
Він також зазначив, що “екс-керівник штабу” бойовиків Купріян, який вкрав автотрейлер для перевезення “Бука”, що недавно вийшов з в’язниці.
За словами прокурора, Купріян також буде свідком на процесі про збиття літака, а не обвинуваченим.
Де зараз знаходиться Купріян прокурор відповідати відмовився.