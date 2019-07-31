Український екіпаж Мі-8 здійснив посадку на кратер активного вулкана

Екіпаж вертольота Мі-8 українського національного контингенту місії ООН по стабілізації в ДР Конго успішно посадив апарат на кратер найактивнішого вулкана Африки – Ньямлагира.

У Міноборони України уточнили, що небезпека була під час посадки, оскільки пласти застиглої вулканічної лави досить крихкі і можуть провалитися під тиском. Командир загону льотчик-першого класу полковник Іван Шоломій і льотчик-снайпер підполковник Володимир Прокопенко здійснили висадку вчених на кратер вулкана, висота якого сягає трьох кілометрів.

У цей час, а саме у ранкові години, на які був запланований політ, повітряні маси у районі вулканів-сусідів Ньямлагіра та Ньїрагонго є досить нестабільними. Спостерігається доволі серйозна турбулентність. Навіть під час елементарного, на перший погляд, завдання, а саме польоту навколо кратеру вулкану, нам довелося зіткнутися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год. Велике значення мала також і значна висота польоту, адже розрідженість повітря сильно впливає на льотні характеристики вертольоту, — розповів підполковник Володимир Прокопенко.

Після висадки науковців, вертоліт повернувся на аеродром та знаходився в режимі очікування. Через кілька годин, що знадобилися вулканологам для досліджень, екіпаж Мі-8 забрав науковців, успішно завершивши іще одне завдання Місії.

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