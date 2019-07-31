У Керчі окупанти закрили єдиний причал для яхт і загородили парканом море

В окупованій Керчі закрили єдиний діючий причал для яхт, повідомляє група Інформаційне опір.







«У Керчі огорожі, які окупанти встановили на причалі на набережній, заварили між собою залізними прутами. Тепер люди милуються морем через паркан і пишуть гнівні листи. Про це в соцмережі Twitter пише користувач з ніком Кримський бандерівець», — йдеться в повідомленні.



Уточнюється також, що особливо постраждали власники прогулянкових яхт, яких позбавили бізнесу. «Вони пишуть скарги, в яких говорять, що оккупантские влади знищують в Керчі туризм», — додали в повідомленні.



