Медики назвали продукти, які знімають втому.

Горіхи. У них багато білка, корисних жирів, а також найважливіших для здорових нервів і психіки речовин – вітамінів групи В і магнію.

Авокадо. Першокласний джерело жирів і калорій, корисних для організму.

Печінка. Вживання печінки постачає організм вітаміном D, який допомагає бути активним протягом всього дня.

Морепродукти. Вони містять йод, недолік якого веде до занепаду сил, позначаючись на функціях щитовидної залози.

Курячі яйця. Це чудове джерело холіну – біологічного нейромедіатора, що підтримує мозкову активність.

Зелень. Вживання зелені – зелених овочів і листових рослинних продуктів насичує кров киснем. Крім того, зелень захищає організм від процесів окислення, що викликають сильну втому і є наслідком вживання великої кількості різних консервантів.

Ягоди. Вони містять антиоксидантів, – в цьому плані з ними не витримує конкуренції жоден продукт.

Продукти-стимулятори. До них належать продукти, які активізують роботу надниркових залоз: хрін, хрестоцвіті овочі, перець, квасоля, гіркий чорний шоколад і какао.

: “Країна здоров’я”.

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