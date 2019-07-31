На вокзалі в Києві на гарячому спіймали банду злодійок: опубліковано відео

На центральному залізничному вокзалі Києва на гарячому пойммалі банду злодійок, які залізли хлопцю у сумку.

Про це повідомляється на сторінці “Київ оперативний” в Facebook.

“Знову Центральний залізничний вокзал Києва і знову дами ромської національності. На цей раз вони залізли у сумку хлопцю і це побачив інший хлопець (високого зросту). Той, що побачив, зловив крадійку та почав тягнути до потерпілого. В цей час на нього накинулися інші “дами”. На щастя для потерпілого, вкрадено вдалося повернути.

Довго ще такє триватиме на вокзалі?”, – йдеться у підписі до відео.