Часте позіхання може розповісти про небезпечні хвороби

Часте позіхання може розповісти про безліч небезпечних захворювань у людини. Людині необхідно запам’ятати або записати скільки разів вона позіхнула за добу.

Якщо людина позіхає 23 рази і менше – це вважається нормою. Але якщо позіхів значно більше, то тут необхідно піти до лікарів.

Часте позіхання може стати сигналом про те, що у людини може статися інсульт. Але якщо ви вже перенесли інсульт, то часте позіхання при цьому – норма. Так організм регулює температуру тіла і головного мозку.

Також часті позіхання можуть говорити про пухлину мозку. Якщо позіхання супроводжуються головними болями, то до лікарів йти необхідно неодмінно.

Позіхання може стати ознакою ожиріння. Люди з надмірною вагою, які часто позіхають можуть мати проблеми з щитовидною залозою, які підвищують стомлюваність і змінюють гормональний фон.

Позіхання також призводить до гіповентиляції легенів, коли у людини утруднюється дихання. Це є причиною сповільненої роботи головного мозку.

: МедікФорум