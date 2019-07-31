Швидкий суд

Не для того хапали всіх підряд, щоб всіх підряд виправдовувати. Значить, всіх підряд треба покарати. Дивом буде, якщо когось просто так відпустять з суду. Не довіряти поліції немає підстав. Помилятися поліція не може. Суд помилятися не може. Виправдувальні вироки судами у Росії взагалі розцінюються як ганьба. Так що діватися їм нікуди — доведеться сидіти і платити. Але координація у каральних служб відсутня, спільні плани вони скласти не можуть. Поліція хапала народ як неводом і хотіла як краще, азартно прагнучи до перевиконання всіх планів, і встановила рекорд. Але інші ланки цього ланцюга не так щоб дуже сильно зраділи. Заарештованих спершу потрібно було розіпхати по відділах поліції, але навіть в нашій поліції немає стільки вільних місць. Не тільки ж з опозиціонерами вони борються, але іноді і справжніх хуліганів і злочинців виявляють.

Довелося з перенапруженням сил розпихати баламутів взагалі по всіх камерах, які є — і ОВС показали, що зроблені з гуми, розтягуючись і розтягуючись в різні сторони для прийому контингенту. Згнітивши серце, деяких довелося відпускати без складання протоколів. Просто тому, що на цьому поданні і так вже був аншлаг і всі квитки в обезьянники продані. Але тих, які залишилися в затриманні — їх судити треба. А суди у нас і без того стахановські. Якщо з кожним спійманим 27 липня розбиратися вдумливо і по суті, враховувати реальні факти і ставитися неупереджено, то засідання розтягнуться на місяці — заради того, щоб дати кому-небудь п’ять діб арешту. Судді і так не дуже люблять вдаватися в подробиці таких справ і байдуже штампують їх, яку б дурницю не приписували обвинуваченим.

Виносять вироки, немов роздають автографи — швидко і не дивлячись. Але навіть так обсяги справ перевищили можливості судів — і відразу у декількох районах засідання просто не стали проводити, перенісши їх коли-небудь потім. Конвеєр правосуддя ледь не вдавився від необхідності переварити в своїй утробі таку кількість паперу. Однак рано чи пізно всі ці сотні справ будуть доведені до логічного завершення. Казна держави поповниться раптовими незапланованими рублями, а випадкові перехожі, які потрапили під роздачу з протестувальниками, знайдуть новий несподіваний досвід. Але мене хвилює перспектива. Спочатку влада показує, що готова схопити взагалі будь-якого, хто виходить на протест, потім суд показує, що готовий покарати будь-якого схопленого, не вникаючи ні в що — але чи зупиняться вони на штрафах та арешти на кілька днів або тижнів? Це дуже неприємно, але поки ще не трагічно. Просто треба переступити психологічний бар’єр і садити демонстрантів як кримінальників. В таких же обсягах і з такою ж швидкістю. І в нашій країні подібний досвід вже був. І хто мені твердо пообіцяє, що він не повториться?

Антон Орехъ, оглядач