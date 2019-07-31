Самозайнятою теж є чого боятися?

Financial Times захопилася російської податковою системою, пише «Російська газета», повідомляючи, що в Росії різниця між запланованими і реальними доходами від ПДВ всього 1%, а у Великобританії цілих 9,1%. Але збирання податків в РФ вище, ніж в UK, не з-за передових технологій Big Date або підвищеної відповідальності громадян, як пояснюють чиновники.

Причина в жорсткої регуляції, в результаті якої, по-перше, примусово закриваються тимчасово або поки непрацюючі бізнеси (щоб не псували статистику), по-друге, податкові органи ставлять податки, з якими підприємці часто не згодні, але відстояти своє право у суді не мають можливості — судова система переважно на боці держави.

У результаті, майже 100-відсоткова збирання з ПДВ, що досягається напругою адміністративного ресурсу, високою чисельністю співробітників фіскальних органів і психологічним тиском на підприємців. А тепер ситуацію, схоже, будуть ще дотискати за рахунок так званих самозайнятих і тих, хто здає бабусині квартири. Самозайняті — це няні, репетитори інші ремісники, які не просять від держави і абияк забезпечують себе і свої сім’ї за рахунок підніжного корму.

Тепер кількість зареєстрованих самозайнятих і обсяг зібраних з них податків включають, як пише сьогодні «Комерсант», в KPI, за яким будуть оцінювати ефективність глав регіонів. Іншими словами, тепер держава візьметься і за них! Значить будуть штрафувати і карати всіх, хто мав необережність розмістити оголошення на якому-небудь сайті фрілансерів. Заробив чи ні — питання інше.

Спокусився на додатковий дохід — опинився під підозрою. Це вбиває ініціативу і створює напружену атмосферу, в якій люди будуть боятися працювати на себе. І чим ефективніше будуть губернатори, тим атмосфера для самозайнятих буде тривожніше. Я хотів би помилятися. Але адже так часто буває, що хотіли як краще, а вийшло…

Олексій Філатов, президент Спілки Офіцерів Групи «Альфа»