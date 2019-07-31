У Харкові помер 20-річний кур’єр Glovo, який потрапив в ДТП (відео)

В ніч проти 30 липня в одній з лікарень Харкова помер кур’єр сервісу доставки їжі Glovo, який потрапив в аварію.

Як повідомляє місцеве видання NewsRoom, цю інформацію підтвердили в мерії та поліції.

20-річний хлопець помер у лікарні, не прийшовши до тями.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці 25 липня на перехресті проспекту Науки та вулиці Культури. Кур’єр Glovo на велосипеді перетинав перехрестя, коли автомобілі вже почали рух. Велосипедиста збив автомобіль Renault, який, судячи з відеозапису, вже рухався на високій швидкості.

У пресслужбі Національної поліції поки не коментують обставини аварії, чекаючи на результати експертизи.