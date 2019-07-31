«Мотор Січ» відзвітувала про збитки

Чистий збиток компанії «Мотор Січ» з початку року склав майже 426 млн грн. Перше півріччя минулого року вона закінчила з чистим прибутком в 902 млн грн. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

В документ також зазначено, що чистий дохід підприємства

першому півріччі 2019-го скоротився на 29,4% порівняно з цим же періодом

2018-го — до 4,1 млрд грн.

У другому кварталі 2019-го чистий збиток «Мотор Січ»

склав 264 млн грн, в той час як у цьому ж кварталі минулого року він був

360 млн грн. Виручка за рік скоротився на 37,7% — до1,9 млн грн.

До недавнього часу найбільшим акціонером-фізичною особою

підприємства «Мотор Січ» був його президент – нардеп від партії «Воля народу» В’ячеслав

Богуслаєв. У 2016 році він задекларував зменшення розміру

належного йому пакета акцій «Мотор Січі» з 15,8% до 1%.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що «Мотор Січ» постачає деталі для двигунів військовим РФ, працює в Криму і в окупованому Донбасі.

Крім того, Богуслаєв своєчасно не повідомив у декларації

про купівлю рухомого та нерухомого майна на суму майже 25 млн гривень.