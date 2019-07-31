У Києві чоловік полоснув ножем сусідку

У Дніпровському районі Києва за адресою вулиця Миропільська, 31 в одній з квартир жінка отримала ножове поранення шиї. Його завдав чоловік, який також проживає в цьому будинку. Постраждалу госпіталізували в лікарню.

Все сталося 29 липня близько 14:15, повідомляє Інформатор.

Як розповіли поліцейським родичі постраждалої, чоловік, який проживає в одній з квартир парадного, прийшов в гості. З причини особистої неприязні він завдав тілесні ушкодження жінці – порізав їй шию. Нападник звинувачував її в смерті близької людини.

Медики надали першу допомогу і госпіталізували постраждалу до лікарні. Постраждала – 1974 року народження. На місці злочину було вилучено закривавлений кухонний ніж, а підозрюваний чоловік затриманий. Він знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Подробиці інциденту з’ясовуються.