5 поширених звичок, які викликають запор

Чимало людей страждають від запорів. Залишати таку проблему ні в якому разі не можна. Інакше можливі найрізноманітніші проблеми з травленням. Не кожен здогадується, що часом сам шкодить собі. А вся справа в звичках, які і викликають запор. Детальніше про це в нашому матеріалі.

Звичка №1: гіподинамія

Відсутність в житті фізичної активності – одна з найпоширеніших звичок запору. Причому не тільки у дорослих, але і сучасних дітей. Відомо, що фізична активність здатна розігнати кровообіг, обмін речовин, прискорити перетравлення їжі. Саме це стане відмінною профілактикою запорів.

Тому дітей важливо записати в якусь спортивну секцію, знизити час перебування за комп’ютером або телевізором, підвищувати фізичну активність дитини. Дорослі повинні щоранку починати з зарядки, снідати, тричі на тиждень відвідувати спортивний зал, басейн або займатися іншими видами спорту. Крім того, можна послідувати ряду корисних звичок. Наприклад, замінити поїздку до роботи на громадському транспорті або машині прогулянкою, частіше гуляти, особливо це корисно перед сном, ходити по сходах, а не їздити до потрібного поверху на ліфті.

Звичка №2: швидкі вуглеводи

Якщо ви любите фастфуд, булочки, солодощі, то не дивуйтеся, що у вас запор. Любителі швидких вуглеводів набагато частіше стикаються з такою проблемою. Особливо це небезпечно при поїданні подібних продуктів всухом’ятку. В такому випадку послаблюється перистальтика кишечника, затримується просування калових мас, а через велику кількість цукрів дратуються слизові оболонки, що може стати причиною запалення. До того ж у такій їжі недостатньо поживних речовин, необхідних для підтримки організму в робочому стані, а от барвників, «порожніх» калорій, консервантів та інших вельми шкідливих добавок — дуже і дуже багато.

Як підсумок: від подібного нераціонального харчування краще відмовитися. У меню повинно бути більше фруктів і овочів, багатих клітковиною. Підвищити перистальтику можуть нерозчинні харчові волокна. Завдяки їм відходження газів і калу буде проходити набагато легше і швидше. Найбільш ефективними вважаються капуста, томати, кабачки, шпинат, бобові, цільнозернові продукти.

Звичка №3: відсутність рідини

Питний режим – важлива складова в профілактиці запорів. Якщо людина п’є недостатньо чистої питної води, то організму буде не вистачати рідини. В першу чергу це відіб’ється на якості травної системи. Стілець стане більш щільним, жорстким, процес спорожнення утрудниться. Іноді кал виходить у вигляді так званих «козячих кульок».

Тому необхідно стежити за споживанням води. На добу треба випивати не менше 2 літрів рідини, щоб не стикатися з запорами.

Звичка №4: прийом вітамінів

При прийомі різних вітамінів може виникнути запор. Особливо проблему викликає кальцій, який ефективно всмоктується стінками шлунка, а при надлишку порушує функції товстої кишки.

Як правило, проблему з утрудненням випорожнення кишечника вирішують за допомогою кисломолочних продуктів. Але іноді це може нашкодити. Наприклад, тільки свіжий кефір позбавляє від запорів, а вчорашній може тільки зміцнити стілець.

Ще одним порушує стілець речовиною є залізо. В надлишку він може порушити дефекацію. Тому приймати вітаміни без призначення лікаря не варто.

Звичка №5: стримуватися

Всім відома ситуація, коли немає можливості сходити в туалет. Але звичка терпіти іноді може стати причиною, що викликає запор. Сором загрожує і іншими проблемами зі здоров’ям. Запори можуть придбати хронічну форму, що зажадає потім медикаментозного лікування.