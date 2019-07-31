У Білорусі за рік стратили другого засудженого

На території Республіки Білорусь вже вдруге за поточний рік був оголошений смертний вирок.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Наголошується, що Білорусь є єдиною державою в Європі, де застосовують смертну кару.

У повідомленні наголошується, що п’ятдесятирічний підсудний в ході судового розгляду визнав власну провину, і просив Феміду зберегти йому життя. Також відомо, що Віктор Павлов є другим засудженим до смертної кари в 2019 році після 36-річного Олександра Йосиповича, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат в 2018 році.

Примітно, що влада Білорусі постійно повідомляють родичам засуджених про що відбулася страти з великим запізненням. Також сім’ям страчених не видають їх тіла, і не повідомляють про місце їх поховання.