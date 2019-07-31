Сумський «барон» Косинський і його свита

Служба безпеки України організовувала брудну інформаційну кампанію на дострокових парламентських виборах. Зокрема, мова йде про окрузі №160. Проводив її «ірпінський кандидат» Ярослав Бондаренко проти Артема Семеніхіна в інтересах третьої особи. Під час журналістського розслідування преса вийшла на замовників і з’ясувала, звідки «ноги ростуть».

Виявилося, подібні «ігри» є продовженням «неоголошеної шестиденної війни», яку вів колишній начальник УСБУ в Сумській області Владислав Косинський з Андрієм Деркачем. Перший в цій війні знайшов ситуативного союзника (з яким у нього збіглися інтереси) – Ігоря Молотка.

«Так з’явився «підставний Ярослав», записної борець з «русским миром», згідно методички з відділу «Т», – відзначають журналісти.

Крім того, стало відомо, що у Сумському Управлінні нападки коригує ставленик Косинського – начальник відділу «Т» Сергій Лопаткин, який сприяв бандитському перевороту в Конотопі в серпні минулого року. Нагадаємо, тоді він обіймав посаду начальника Конотопського відділу СБУ і закривав очі на явні порушення закону, які підпадають під ст. 109 КК.

Після закінчення строку апеляційного оскарження судового рішення від 05.07.2019 р. і візиту Артема Семеніхіна до голови служби В. Баканову всієї цієї зграї-лійці доведеться відповідати за скоєне, а Андрій Деркач не упустить можливість поквитатися, використавши дані обставини на свою користь.

В цьому ж відділі «Т» УСБУ в Сумській області працює ще один псевдоборец з так званим «російським світом». Це полковник Євген Володимирович Бубенщиков по кличці «Бубон». 27 серпня 2014-го року, коли він очолював Шосткинський відділ СБУ, невідомі обстріляли військкомат і підірвали кілька автомобілів. Нальотчиків Бубенщиков не знайшов, але отримав звання і перевівся в обласний центр, хоча в Шостці займався тільки тим, що підчищав «косяки» за Молотком і його людьми.

Тоді в народі жартували: «Допомогли підвестися обстріл і рука Кремля».

Зазначимо, що Бубенщиков є кумом керівника сумської організації «Правого сектора» Сергія Супруна. 19 червня він отримав з рук Олександра Кукси гранатомет, з яким його затримали інші співробітники СБУ. За словами активістів, це не заважало полковнику відписатися від службового розслідування і продовжувати ходити на роботу. Тепер невідомо, за яким будівлі може вистрілити вкрадений у військовій частині гранатомет. І це питання активісти будуть задавати новому начальнику УСБУ в Сумській області.

Черговий «прославився» співробітник УСБУ на Сумщині – начальник 2-го відділення слідчого відділу Микола Халімон. Він вдарив патрульного, коли той затримав його за кермом у нетверезому стані, а також він фігурує у кримінальній справі про проведення незаконного обшуку. Обидві кримінальні провадження знаходяться під процесуальним керівництвом військової прокуратури Сумського гарнізону, де з оголошенням підозр чомусь зволікають.

Повертаючись до вищезгаданого Косинскому, відзначимо, що діяльність екс-начальника Сумського обласного управління СБУ не обмежується політикою і «отмазыванием своїх». Під час Майдану він займався організацією стеження і прослуховування опозиційних лідерів, а також курирував подброс зброї і боєприпасів активістам Майдану. Генерал-майор був близько зв’язаний з начальником департаменту «Т» Сергієм Ганжі, оголошеного в міжнародний розшук за ст. 111 Кримінального кодексу України («державна зрада»).

У свій час я Косинський взяв замовлення від «господаря» мережі «АТБ» Геннадія Буткевича для наїзду на його зятя, депутати від Радикальної партії Сергія Рибалка. Особисто брав участь в обшуках, намагався підкинути депутату «білий порошок». Вже в Сумах його засікли на користуванні вертольотом Буткевича Bell-407 UR—PTW для особистих цілей. Депутат Віталій Купрій навіть намагався змусити НАБУ зайнятися Косинським впритул.

Журналісти зазначають, що СБУ в Сумській області перетворилася на злочинне угруповання, що складається з того ж Владислава Косинського, нардепа-регіонала Ігоря Молотка – бізнес-партнера Олександра Януковича, Юрія Чмиря – колишнього заступника глави АП Януковича, який перебуває під слідством за репресії і розгін Майдану, а також заступника прокурора області Сергія Маслюка, спійманого Генеральною інспекцією ГПУ на підробці документів і шахрайстві.

У процесі журналістського розслідування стало відомо, що останнім часом ці люди зацікавилися забудовою в обласному центрі. Є припущення, що гучне вбивство в Сумах екс-депутата міськради та колишнього директора департаменту містобудування Анатолія Жука було вигідно Косинскому. І земельне питання стало приводом для розстрілу. Пізніше законні спадкоємці – дружина та дочка – загадково зникли. Незабаром після того, як удову назвали головної підозрюваної у злочині, її позбавили прав на спадщину.

«Вбивство – лише видима частина айсберга кримінального свавілля в Сумах, де колишні регіонали разом з місцевим СБУ і корумпованим прокурором прагнуть реваншу і повного контролю над містом. Тут ціле осине гніздо розкрили», – йдеться в матеріалі.

«Владислав Косинський перетворив регіон контрабандний шлюз з Росією», – стверджують люди, які знають, чим він насправді займається. А займаються вони також контрабандою цигарок через Сумську кордон, дерибанять бюджет на казенних підрядах, курирують незаконний видобуток нафти на межі Сумської, Чернігівської та Полтавської областей.

Ключова ланка злочинної групи на сьогоднішній день – генерал-майор СБУ Владислав Косинський – екс-начальник обласного управління СБУ. У лютому 2017 року його зняли з посади начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ і відправили в Суми, де він колись служив. Враховуючи, що в 2015-2016 рр. Косинський обіймав посаду начальника політичного розшуку, керівника департаменту «Т» (захисту національної державності), повернення в область було схоже на почесне заслання.

Однак, дві найбільш вірогідні версії перекидання Косинського в Суми пов’язані з убивствами. Перша – це причетність до нелегальних схем видобутку бурштину, яка вилилася в серію кривавих розборок з участю силовиків і їх кишенькових «титушек». До речі, з призначенням Косинського в Суми, у місцевого УСБУ з’явилася практика використання заїжджих «бойовиків», для обробки людей. Друга причина – стеження за вбитим у 2016 році журналістом Павлом Шереметом. Народний депутат, журналіст Сергій Лещенко прямо звинуватив у цьому, а так само прослуховування активістів і політиків, що викривають корупцію, співробітників департаменту «Т», який на той момент очолював Косинський.

На старому місці Владислав Володимирович швидко влаштувався і домовився з мерією Сум про мирне співіснування, ціною якого стало його участь в освоєнні міського бюджету через фірму «ЮМО». За минулий рік вона отримала від міста замовлень на десятки мільйонів гривень. Нагляді за процесом приставлений Максим Клепальский – ОДР у Сумській міській раді. Зараз йде продаж одного з таунхаусів, де живе Клепальский.

Ще з часів першого перебування Косинського у Сумах він зійшовся з бригадиром шосткинської ОЗУ в 90-х, а пізніше депутатом від Партії регіонів Ігорем Молотком. Його підприємства контролюють найбільшу ТЕЦ області – Шосткинський. Молоток також сидить на контрабанді в області, дерибанить держбюджет на будівельних і дорожніх підрядах. Наприклад, примудрився витратити близько 500 млн грн на ремонт 30 км дороги. Щоб забезпечити собі депутатський мандат на виборах 2012 року, віддав 50% компанії «Харківенергоремонт-Т» Олександру Януковичу. Янукович-молодший до цих пір в частці і отримує від фірми Молотка свої дивіденди через дві кіпрські офшори – ELECOM LIMITED і north carolina new york ENGINEERINGLIMITED, зареєстровані в Ларнаці.

Третій учасник злочинної групи – колишній губернатор області, а потім і заступник глави АП Януковича Юрій Чмир. Він виходець з Донецька, перебрався в Суми з середини 2000-х років. Займався фіктивним банкрутством та «розпилюванням» на металобрухт заводу з виробництва кіноплівки «Свема» (Шостка). Там і познайомився з Ігорем Молотком і співробітником прокуратури Сергієм Маслюком. Вони не тільки розікрали і знищили відоме на весь світ підприємство, але і в процесі дерибану стали кумами.

У розпал Майдану, в грудні 2013 року, Янукович викликав Чмиря в Київ і призначив заступником глави АП: там він координував «титушек» і тиск на ЗМІ. Безпосередня причетність Чмиря до розстрілів поки не доведена. Але депутат і журналіст Мустафа Найєм повідомив, що 18-19 лютого, напередодні лютневих розстрілів, Чмир довгий час знаходився в кабінеті Януковича. Після Евромайдана він придбав 14 квартир і кілька паркомісць у Києві на Печерську. Вони досі під арештом. А з решти гонорарів Януковича відкупився від порушеної кримінальної справи за вимагання хабарів під час роботи головою Сумської ОДА.

Четвертий учасник злочинного квартету, кум Чмиря і Молотка – заступник прокурора Сумської області Сергій Маслюк. Він відомий тим, що незаконно організував роботу підпільного грального бізнесу в Сумах (більше 40 залів), Охтирці (4 зали), Шостці, Лебедині та Білопілля. В якості хабарів від «гральних домів» щомісяця отримував близько 120 тис. доларів. Зараз Маслюк знаходиться в декретній відпустці, після виходу з якого його мають звільнити з органів прокуратури за шахрайство та підробку документів. Вирок суду набув чинності 4 червня.

Уточнимо з приводу кришування контрабандних схем переміщення товарів через державний кордон України поза пунктами пропуску. Збір фінансів відбувається за кожен куб і тонну товару наприкінці місяця. Наприклад, начальник ОРО митниці в Краснопілля підполковник Краснов збирає фінансову «подяку» від контрабандистів. Так, на кожній ділянці орудують конкретні люди: по кличці «Школа», «Куркез», «Коробок» (громадянин РФ, який перебуває в Україні з порушенням норм законодавства, переправляє товар від начальника ВРП Східного РУ ДПСУ полковника Віталія Ряболуса), «Лисий», «Загальна», «Хитрий», «Маринич». Стало відомо, що тепер Краснова «кришує» його кум – начальник СБ Сумського прикордонного загону Петро Васюрина (в минулому фігурант кримінальної справи за ст. 364 та ст. 201 КК України).

Довірені оперативники приймають від них гроші і передають начальникам своїх підрозділів. Вони, в свою чергу, – начальнику МОРО полковнику Авраменко. Робота з незаконного збагачення співробітників СБУ відбувається в зв’язці з співробітниками прикордонної служби. Частина фінансового потоку виділяється та іншим правоохоронним органам.

Ще одним напрямком незаконного збагачення співробітників служби в Сумській області є «діяльність» у сфері нафтогазового комплексу. Нафта і газовий конденсат крадеться з трубопроводів в районі сіл Великі Бубни і Гришине. Потім продукт завозять на нафтопереробний завод в місті Ромни. Завод розташований в районі Роменського молокозаводу, дозвільних документів та ліцензій не має. За відомостями, саме високопоставлені співробітники УСБУ в Сумській області контролюють даний нелегальне підприємство.

За словами активістів і журналістів, в області прекрасно відомо про те, що вся нелегальна економічна діяльність знаходиться під прикриттям СБУ.

Старим продажними кадрів (Авраменко, Єременко, Бубряк, Кузнєцов, Краснов) в принципі не цікава оперативна робота і розкриття злочинів. Залишається сподіватися, що з призначенням нового голови Служби ситуація кардинально зміниться в кращу сторону.

Ігор Алексєєв, для «ОРД»