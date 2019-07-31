Контрабандні клани зараз вивозять «незаконний тютюн» з Мукачева до Словаччини

30.06.2019, за даними власного журналіста нашого видання, який проводить вихідні на Закарпатті, контрабандисти готують операцію з перекидання відразу 5 фур, завантажених тютюновими виробами, через український кордон поза митних постів.

Зараз вантаж знаходиться на території одного з підприємств поблизу міста Мукачево, в районі окружної дороги в бік Ужгорода. Власний кореспондент встиг зробити коротке відео перед тим, як охорона об’єкта помітила його.

На відео добре видно кількість товару, яке готується до завантаження, загальною вартістю кілька десятків мільйонів гривень. А так само державні номерні знаки напівпричепів: АО1414ХТ і АО6093ХХ.

Чи будуть які-небудь дії правоохоронних органів, державної прикордонної служби або митників, ми дізнаємося незабаром.

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