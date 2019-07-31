У Києві судитимуть хлопця, який розпорошив у спецназівців під МВС сльозогінний газ

Столична прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо хлопця, який під час проведення мітингу під будівлею МВС в травні цього року розпорошив сльозогінний газ в працівників поліції, які забезпечують охорону правопорядку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

“В результаті протиправних дій зловмисника троє поліцейських отримали опіки очей. Зловмиснику за вчинення зазначених злочинів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років”, – уточнили в прокуратурі.

За результатами проведення досудового розслідування дії правопорушника кваліфіковані за ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, пов’язаною з опором представникам влади, які виконували обов’язки з охорони громадського порядку, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, умисне заподіяння працівникам правоохоронних органів легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків).

Розглядати обвинувальний акт буде Печерський районний суд.