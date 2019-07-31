У Хмельницькій області майже півсотні людей заразилися хворобою Лайма

У Хмельницькій області за шість місяців цього року хворобу Лайма діагностували у 43 мешканців області. Про це повідомляє прес-служба Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

“За шість місяців 2019 року хворобу Лайма діагностували у 43 мешканців області. Їм призначили відповідне лікування”, – йдеться в повідомленні.

Як вказано, люди інфікувалися через укуси кліщів.

За словами завідувача відділення особливо небезпечних інфекцій держустанови “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” Віталія Овчарука, цього року людей, в яких через укуси кліщів діагностували цю хворобу, дещо більше, ніж торік.

“У минулому році за аналогічний період це інфекційне захворювання виявили у 35 осіб. Однією з причин такої різниці в цифрах може бути те, що цьогоріч кліщі на Хмельниччині активізувалися дуже рано. Перші повідомлення про укуси почали надходити ще наприкінці березня. Наразі пік активності кліщів вже минув. Проте скоро, а саме у вересні-жовтні, кліщі знову дадуть про себе знати. Тому, поки не обпаде усе листя, потрібно бути обережним”, – пояснив Овчарук.