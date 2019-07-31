Виявлена причина серцевих порушень, що викликають раптову смерть у молодому віці

Гіпертрофічна кардіоміопатія та інші подібні порушення серця можуть стати причиною раптової смерті у здорової на вигляд людини. Вчені виявили причину таких аномалій.

У США співробітники Єльського університету пояснили, чому молода, здорова і міцна зовні людина може раптово померти від фізичних навантажень. За їх словами, подібне відбувається при виникненні гіпертрофічної кардіоміопатії та інших подібних захворювань. Про дослідження американських вчених повідомляє MedicalXpress.

Гіпертрофічна кардіоміопатія – це генетичний розладів, при якому серцевий м’яз потовщується. Дослідники виявили, що істотну роль в прогресуванні серцевих порушень подібних цієї грає позаклітинний матрикс – структура, що бере участь в механічній підтримці клітин серцевого м’яза.

Вчені вивчали сполучні тканини, що утворюють позаклітинний матрикс на серці свині, ураженому кардіоміопатією. Коли фахівці видалили з цих тканин дефектні клітини і замінили їх здоровими, ті стали гірше працювати. Подальше дослідження показало, що в серці з кардіоміопатією позаклітинний матрикс відрізняється підвищеною жорсткістю підтримуючих структур. Така жорсткість змушує клітини тканини на матриксі докладати більше зусиль для розтягування – наслідком цього стає їх надмірне зростання і потовщення м’язи.

За словами вчених, потовщення стінок лівого і правого шлуночка, яке відбувається при гіпертрофічній кардіоміопатії, стає частою причиною раптових смертей молодих спортсменів, а також здорових на вигляд людей. У людей старших вікових категорій таке порушення сприяє смертям від застійної серцевої недостатності.

: МедікФорум