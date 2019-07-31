Олексій Венедиктов відповів Сергію Собяніну, виправдав побиття протестувальників 27 липня

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» і заступник голови Громадської палати Москви Олексій Венедиктов у своєму телеграм-каналі відповів мера столиці Сергія Собяніна, який напередодні назвав заздалегідь спланованими масовими заворушеннями несанкціоновану акцію за допуск незалежних кандидатів на вибори депутатів Мосміськдуми, що пройшла 27 липня.

«Не було ніяких масових заворушень, не було закликів штурмувати хоч щось- мерію, не було з боку мітингувальників ні насильства, ні погромів, ні підпалів.

Дії, насамперед Росгвардии, не були адекватні виникаючих проблем — жорсткі затримання випадково обраних людей, побиття (77 осіб з травмами), порушення строків затримання без пред’явлення претензій — ось картинка дня, абсолютно зворотна тій, яку запропонував Сергій Собянін», — написав Венедиктов.

У вівторок Собянін в ефірі телеканалу «ТВ Центр» вперше прокоментував акцію 27 липня. «Жодних заявок на проведення узгодженої акції не було. Ніхто нас не питав і навіть не намагався. Прямо на узгодженому нами мітингу 20 липня, який, до речі, пройшов без всяких проблем, прозвучав ультиматум і заклик 27-го штурмувати мерію», — сказав він.

Жорсткі дії силовиків Собянін пов’язав з діями мітингувальників, які, за словами мера, намагалися перекривати дороги, блокувати вулиці і нападали на поліцейських. «Вони просто змусили поліцію застосувати силу, що в даній ситуації було цілком адекватно. Я хотів би сказати спасибі поліцейським і співробітникам Росгвардии, вони виконували свій обов’язок», — підкреслив Собянін.

Несанкціонована акція протесту в Москві тривала більше семи годин. Приводом для неї стала відмова в реєстрації на виборах ряду незалежних кандидатів у депутати Мосміськдуми, в тому числі Любові Соболь, Дмитру Гудкову, Іллі Яшину. Напередодні акції у деяких опозиціонерів пройшли обшуки, частина з них затримали, але потім відпустили. Більшості ставили заклики до участі в неузгодженої акції.

За оцінками поліції, в акції взяли участь близько 3,5 тис. осіб. У опозиціонерів інші цифри — близько 10 тис. осіб. За даними ГУ МВС РФ по Москві, на акції були затримані 1 тис. 74 людини, за даними «ОВС-Інфо» — 1 тис. 373 людини.

У понеділок за підсумками акції було порушено першу кримінальну справу. Фігурантом став 48-річний Євген Коваленко, який звинувачується за статтею 318 КК РФ («Застосування насильства відносно представника влади»). За даними слідства, Коваленко кинув сміттєвий бак в поліцейського. У вівторок ТАСС повідомив про порушення ще двох кримінальних справ за цією ж статтею. Джерело агентства розповів, що справи порушені стосовно невстановлених осіб «Одна — за фактом розпилення перцевого газу, в результаті чого постраждали два бійця Росгвардии. Приводом до порушення другої справи став кидок фрагмента бордюрного каменю в бік військовослужбовців», — пояснив співрозмовник агентства.

Також у вівторок слідче управління СК РФ по Москві порушило за фактом акції кримінальну справу про масові заворушення (частини 1, 2, 3 статті 122 КК РФ).