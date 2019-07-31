Чеченський підліток більше 40 хвилин вибачався в ефірі місцевого ТБ за критику влади

Федеральні ЗМІ звернули увагу на 46-хвилинний сюжет ЧГТРК «Грозний», який вийшов в ефір в кінці минулого тижня. У цьому відео 16-річний Магомед Ахматов, який «відзначився екстремістськими коментарями під постами про Чеченській Республіці», крізь сльози приносить публічні вибачення народу за свої висловлювання.

Як розповів кореспондент телеканалу, в коментарях в Instagram юнак підозрював керівництво республіки в корупції, а її голову Рамзана Кадирова називав невірним. Кореспондент ЧГТРК задає дитині питання про релігію, і про життя, той сидить з опущеною головою. У своїй телевізійній промові Ахматов сказав, що повірив коментарям з критикою влади від тих, «хто виїхав до Європи і Сирію».

Газета «Комерсант» наголошує, що Ахматов — наймолодший з тих, хто публічно вибачався перед владою республіки. На питання про коректність публічного каяття підлітка прес-секретар Кадирова Альва Карімов відповів виданню так: «Те, що він плаче, це питання його волі. Він потрапив під вплив виключно небезпечних людей. Якщо цього не показувати, то будуть думати, що це дитячі пустощі. Він вже був на межі, щоб зробити якесь непоправне зло […] А міркувати про те, чи етично це чи ні, гуманно чи ні, можуть тільки ті, хто сидить десь далеко». Карімов підкреслив, що до вибачень його ніхто не примушував.

Глава республіки також прокоментував ситуацію. За його словами, сім’я юнаки ледве зводить кінці з кінцями, батька немає, нещасна мати, але саме рідні винні у поведінці підлітка — недогледіли. Мати Ахматова в ефірі телеканалу з цим погодилася, вибачилась і сказала, що потрібно частіше перевіряти телефони у дітей.