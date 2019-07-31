У Єлизавети II знайшли чотири квартири в Москві

Британська королева Єлизавета II володіє нерухомістю в центрі Москви. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Як зазначається, у власності монарха знаходяться чотири квартири, розташовані в будинку №10 в 1-му Обиденському провулку.

Власником житла, як уточнюється, вказана «Її Величність королева, правляча в Канаді».

Згідно каналу, три квартири були куплені в 2002 році, ще одна — в 2003.

Квартири королеви знаходяться на першому, другому та четвертому поверхах, загальною площею 839 кв. метрів.

Причому монарх ніколи не була у цих квартирах, уточнює Baza.

Як пояснили в посольстві Канади, нерухомість належить уряду цієї країни, а оскільки Єлизавета II є главою держави, то і нерухомість записана на неї.

Канада є одним з 16 держав, де Єлизавета зведена на престол крім Великобританії.