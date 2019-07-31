Мер Чернігова виступив за мир із Росією

Мер Чернігова Владислав Атрошенко “відзначився” своєю антиукраїнською позицією, він закликав Україну налагодити відносини з країною-агресором Росією і припинити війну.

Про це повідомляє “ЧЕline”.

Під час ранкової наради вчора у мерії Владислав Атрошенко поскаржився, що через війну з Росією не відбувається економічного росту Чернігівщини.

“Відносини з Росією треба терміново вирівнювати. Будь яка війна повинна закінчуватися. А у мене складається таке враження, що її невигідно закінчувати. А Чернігівська область і місто Чернігів страждають від цього дуже сильно”, – вважає Атрошенко.