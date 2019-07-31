Екс-губернатор Луганщини і один Єфремова хоче поставити свою подругу «пиляти» обласні гроші

Близький до Олександра Єфремова колишній губернатор Луганської області Володимир Пристюк лобіює призначення екс-регіоналки Олени Сутягиной на посаду директора департаменту фінансів. Про це повідомляє «24 канал».

Днями співробітники Луганської обласної військово-цивільної адміністрації випробували букет неприємних відчуттів з тривоги, здивування і нерозуміння того, що відбувається. Причиною стала поява в стінах облдержадміністрації Олени Сутягиной. Луганчанам особистість Сутягиной відома добре, оскільки в часи розквіту регіоналів в області Олена Вікторівна була не останньою людиною в партійній ієрархії і займала впливову посаду начальника КРУ.

За словами джерела в Луганської обладміністрації, зараз Сутягіна претендує на посаду заступника голови ОДА Віталія Комарницького або посаду начальника Департаменту фінансів. Нібито її документи відправлені на спецперевірку.

Щоб зрозуміти, хто така Олена Сутягіна важливо простежити її трудове досьє.

До 2009 року життя Олени Вікторівни була досить тривіальною. У далеких 90-х вона працювала економістом на «Луганському енергозаводі». На початку 2000-х — головним бухгалтером ТОВ «Луганскхимизолит», головним ревізором-інспектором Державної податкової інспекції у Жовтневому районі Луганська, директором з фінансів і економіки в ТОВ «ЛОТИС», заступник директора по економіці в Луганськтеплокомуненерго.

Кар’єрний зліт Сутягиной щільно пов’язаний з сходженням на політичний олімп Луганської області її шефа – Володимира Пристюка. З листопада 2009 року Сутягіна заходить начальником управління економічного та фінансового моніторингу у Виконавчий апарат Луганської обласної ради. Тоді Пристюк обіймав посаду першого заступника голови облради (голова — регіонал Валерій Голенко – ред.). У березні 2010 року Голенко призначають губернатором Луганщини. Подейкують, що саме Пристюк тоді повинен був стати головою ОДА, однак щось пішло не так. Через місяць після свого призначення Голенко надсилає подання на призначення Сутягиной начальником КРУ в Луганській області. А в травні її вже представляють колективу.

А через півроку, в листопаді 2010 Володимир Пристюк таки став головою Луганської ОДА. Всю подальшу діяльність Сутягиной на зазначеній посаді луганчани іменували не інакше, як «уявлення сфери інтересів Пристюка». У цьому ж році Сутягіна була обрана депутатом Луганської обласної ради за списками Партії регіонів.

На сайті регіоналів досі висить скандальну заяву членів президії Луганської облради, датоване 14 січня 2011 року про «задоволення рішенням суду про визнання незаконним і скасування указу Президента України Віктора Ющенка №46/2010 від 20 січня 2010 року про присвоєння Степану Бандері звання „Герой України“. Текст заяви в кращих традиціях регіоналів рясніє трешевими кліше про „ідеології нацизму Гітлера“, пам’яті знищили „коричневу чуму“ дідів та неприйняття націоналізму.

Тоді луганські регіонали примудрилися звинуватити в «політичної провокації» голів Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської облрад, які, зі зрозумілих причин, сповідували зовсім іншу риторику. Під заявою стоїть підпис голови постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету і фінансів Луганської облради – Олени Вікторівни Сутягиной.

Працювати в «інтересах регіону»“ (читай – кишень Пристюка), в якості начальника КРУ і, після скасування структури, обласної Держфінінспекції Сутягіна продовжила до 2014 року. З початком бойових дій на території Луганська Сутягіна не порахувала належним спробувати евакуювати облуправління Держфінінспекції, та, кинувши співробітників і всю документацію, виїхала в Київ.

Наступні згадки в ЗМІ про Сутягиной з’являються вже на Полтавщині. 29 січня 2016 року їй не вдалося пояснити журналістам „Громадського“, хто вона, і що робить в Полтавській облраді. За фактом ж, Сутягіна на посаді так званого „помічника-консультанта голови облради Олександра Біленького займалася тим, чим поднаторела під крилом у Пристюка – „ефективно хозяйствовала“ у фінансовій сфері.

«Механізм розкрадання бюджетних коштів теж встановлений депутатами бюджетної комісії облради. Коротко вона виглядає так. З подачі керівництва ОДА та за погодженням з керівництвом облради на сесії останнього виносилися численні «внесення змін в регіональні програми, затверджені раніше, науково розроблені і дійсно корисні для регіону. У ці „зміни“ закладалися витрати бюджету чи фінансування об’єктів в інтересах чийогось приватного бізнесу. Або призначені для грубого „розпилу“ – як, наприклад, так звана „розчищення русел малих і середніх річок області“, на яку списувалися бюджетні мільйони без будь-якого позитивного для природи ефекту. А ще гроші „заганялись“ на обласні комунальні підприємства, де керівництво облради та ОДА розставив „своїх людей“. При цьому ці самі комунальні підприємства заганялись в збитки з можливим прицілом на їх майбутню приватизацію», – так описували журналісти механізми полтавських схем. Для луганчан, втім, в такому підході до «господарювання» немає нічого нового чи дивного.

У Полтаві Сутягіна не просто стикалася в коридорах облради з Сергієм Филем, але і співпрацювала з ним у ході місцевих виборів в 2016 році. Тим самим Филем, який був виконуючим обов’язки голови Луганської обладміністрації з листопада 2018 2019 року по липень.

«В апараті обласної ради створено так зване „тіньове управління, яке офіційно на роботі не оформлено, але впевнено дає „сумнівні“ вказівки співробітникам апарату та директорам комунальних підприємств. Замість руйнування корупційних схем спостерігаємо створення нових, на фінансові потоки яких поставлені „персони“ з інших областей… Регіоналка Олена Сутягіна, яка працювала „на громадських засадах“, мала вільний доступ до бюджету області, „вводила луганські стандарти“ на Полтавщині», – ось так описував ситуацію в Полтаві в лютому 2016 учасник «Громадського майдану Полтавщини» Олександр Лещенко.

У зв’язку з цими фактами біографії Олени Сутягиной виникає питання: голова Луганської ОДА Віталій Комарницький та його безпосередній куратор Максим Ткаченко взагалі в курсі, з ким вони ведуть бесіди? Чи, може, це усвідомлена політика нової влади?

Яким проблемам приділяє увагу експерт в шоу-бізнесі і медійній сфері Ткаченко, якщо настільки публічна особа, як голова ОДА, наполягає на «нові порядки», які його медийность можуть просто «поховати», як розповідь про вбивство вовчиці. Мова про новий вимозі Комарницького до хлопців з Нацгвардії, що охороняє вхід в ОДА. Тепер військові зобов’язані віддавати Комарницькому честь. На яких підставах – не зрозуміло. Такого собі в ОДА ще не дозволяв ніхто з попередніх керівників. Так що питання поінформованості і компетентності залишається відкритим.