Шендерович: Чилійський варіант виходу з ситуації, що склалася в РФ, представляється найбільш вдалим

Я вже розповідав усно про це чудовому епізоді. В ясний суботній вечір 27 липня я стояв на Трубній і знімав на телефон нехитрої панорамою різнобарв’я людей і чорну ікру силовиків. До мене підбіг чолов’яга у масці і формі і зажадав припинити зйомку.

Будучи налаштований вкрай неагресивно, я не став пояснювати детине, що маю право знімати, що і де захочу, і телефон від гріха подалі прибрав.

Але чолов’яга не вгамувався і велів мені перейти на іншу сторону бульвару. І ось тут я вчинив діяння, що підпадає під ст. 20.5, п 6.1 Кпап («…створення перешкод функціонуванню об’єктів життєзабезпечення, транспортної або соціальної інфраструктури») – я не захотів переходити на іншу сторону бульвару!

Я сказав детине в масці, що мені хочеться стояти на цьому.

Дядько сказав:

– Рахую до трьох.

Я сказав:

– Назвіться, будь ласка.

Він сказав:

– Раз.

На вторинну прохання представитися він сказав:

– Два.

Його третім іменем було «три».

Про це феномен я розмірковував, коли він і качок молодший, теж в масці, тягли мене до автозаку на обшук.

Качка я теж попросив представитися і отримав у відповідь щось хамське і на «ти». (Звертання на «ви» я так і не домігся ні від кого з них).

Потім я поцікавився у качка, віддає собі звіт, що всі вони – просто бандити? І почув у відповідь, що йому на@уй, що ми про них думаємо, і що всі ми будемо смоктати.

На цьому діалог влади та громадянського суспільства перейшов у практичну фазу: мене поставили обличчям в автобус і допомогли розсунути ноги легким ударом чобота.

Ну тобто все як у кіно про латиноамериканську хунту.

Я радий, що здорованю в масках вміють рахувати до трьох.

Але зовсім не впевнений, що до трьох вміють рахувати ті, хто віддав їм наказ мочити мирних громадян, які вийшли з вимогою закону, хто розв’язав політичний терор щодо лідерів опозиції.

Тому що на рахунок «три» у матінки історії в аналогічних випадках відбувається який-небудь Тимишоар або Венесуела – або, щоб далеко не ходити, 1905 рік з усіма зупинками далі. Це таблиця множення, і про це ніяково сперечатися – її можна знати або не знати, і незнання не звільняє від входу головою, з розбігу, у історичний косяк.

Сперечатись можна тільки про терміни і формах, і це, звичайно, питання, надзвичайно важливий для живуть в країні. Скільки може протриматися у влади такого роду хунта з ампутованим соціальним представництвом? Історично недовго, але зіпсувати життя ще одному поколінню силовим мудакам, зрозуміло, цілком по силам.

Що буде потім? Та бог його знає, тільки нічого хорошого. Діапазон-то – див. вище – від перевороту з відльотом маятника насильства в протилежну сторону до гуманітарної катастрофи і розпаду держави.

Чилійський варіант виходу видається найбільш вдалим і м’яким, – але там був Піночет! Там був вкрай правий політик, але – політик! А ми має справу з бандитами, з качками на геополітичних стероїдах. І вони вже загнали себе і нас в найнебезпечніший кут.

І, на жаль нам, – вони не вміють рахувати до трьох.

Один з двадцяти двох моїх сусідів по автозаку, засунутий сильними руками в задушливе в’язницю, поцікавився:

– Мужики, коли вила брати будемо?

А приходив він на Трубну навіть не за представництвом, а просто попити пивка.

Віктор ШЕНДЕРОВИЧ