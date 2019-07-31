Екс-співробітник МВС шпигував в Україні на користь Росії, – СБУ

У Службі безпеки України заявили, що колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ вів розвідувальну діяльність в Україні за завданням ФСБ Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що мешканець Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи в окупованому Криму, був завербований співробітником ФСБ РФ.

“За завданням “куратора” агент через особисті зв’язки збирав розвідувальні відомості про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що отриману інформацію він передавав представнику іноземної спецслужб при виїзді до окупованого півострову під приводом нібито вирішення сімейних питань.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.