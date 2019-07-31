У Бельгії коні ловлять креветок 600 років поспіль

Щороку, щоб подивитися на цей захоплюючий процес (і важка праця), в селище приїжджають сотні туристів.

Старовинний Остдюнкерк на заході країни залишився останнім місцем у Європі, де застосовують цей старовинний метод, внесений в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Раніше його також використовували рибалки Франції та Нідерландів.

Експрес-інформація по країні

Бельгія (Королівство Бельгія) – держава в Західній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Брюссель

Найбільші міста: Брюссель, Антверпен, Гент, Льєжі, Шарлеруа, Брюгге

Форма правління – Федеративна держава, що є конституційною монархією

Територія – 30 528 км2 (139-я в світі)

Населення – 11,2 млн чол. (77-я в світі)

Офіційні мови – нідерландська, французька, німецька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,890 (21-я в світі)

ВВП – $531,5 млрд (25-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Нідерландами, Німеччиною, Люксембургом, Францією

Мілководді в цій частині Північного моря рясніє креветками. Ловля ракоподібних відбувається кілька разів в тиждень. В зимову пору ловці креветок і їх конячки від цієї роботи відпочивають.

Процес триває близько трьох годин. Починається він за півтори години до відливу, а завершується через півтори години після нього. Рибалки одягають жовті клейончасті костюми і спеціальні шапки – зюйдвестки. До дерев’яних сідел коней кріпляться плетені кошики. Сидячи верхи на конях, рибалки тягнуть вздовж узбережжя довгі мережі, поступово заповнюються ракоподібними. А потім витягують улов.

Кожні півгодини рибалки і коні звільняють мережі від креветок і відпочивають. Дрібна рибка, медузи й інший випадковий улов викидають назад у море. В день один рибалка ловить до 20 кілограм креветок. Ними заповнюють кошика. Після ручного сортування на пляжі (згідно з традицією, прийнято залишати лише великі екземпляри) креветок варять і продають.

Чи є майбутнє у промислу?

Креветочним промислом, заснованому на використання тяглової кінської сили, нині займаються 12 сімей. Їх підтримують місцева влада, природоохоронні товариства і туристичні організації.

Рибалки свідчать, що з кожним роком вони витягають з води все більше неорганічного сміття, особливо целофану та пластику: пляшок, упаковок, пакетів. Ловці креветок побоюються, що промисел, що налічує 600 років, в найближчі роки вимре через забруднення морської води відходами варварської людської життєдіяльності.

За матеріалами Reuters

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