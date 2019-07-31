В Одесі після поранення в голову помер нацгвардієць

Помер 20-річний солдат Національної гвардії, який зазнав поранення в приміщенні Київського районного суду Одеси 29 липня

Військовослужбовець Національної гвардії України, шпиталізований в Одесі два дні тому з пораненням голови, помер у лікарні.

Про це повідомив прес-офіцер Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії капітан Володимир Бєлов.

“Військовослужбовець помер вночі 31 липня. Усі видатки на транспортування і похорон забезпечить Національна гвардія”, — заявив Бєлов.

Наразі триває службове розслідування, але результатів поки що немає.

Нагадаємо, під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси за попередньою інформацією через необережність солдат вистрілив собі в голову.

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на самогубство.