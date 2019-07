“Слуги народа” в Трускавце живут не по-народному. Могло быть дешевле

29 июля в курортном городе Трускавец открылась “школа” для депутатов от партии “Слуга народа”. Избранные нардепы от президентской политсилы отправились туда на недельный интенсив. И все бы ничего, но живут они в самом дорогом отеле – Rixos-Prykarpattya, где цена одноместного номера обойдется в 3600 гривен за сутки. Глава партии Дмитрий Разумков прокомментировал такое решение достаточно “лаконично”. “Сняли то, что могли снять”, – сказал он, апеллируя ко временным ограничениям.

Zrada Today разбиралась, могло бы суточное проживание будущих зе-депутатов обойтись дешевле, чем две месячные пенсии обычного украинского пенсионера?

Выбор отелей в Трускавце

Фото: Отель “Риксос”, где проживает Зе-команда

В Трускавце есть несколько больших отелей с конференц-залами, которые были способны принять такое количество “зе-школьников” гораздо дешевле. В частности: Лесная Песня, Женева, Шале Грааль, Миротель и Днепр-Бескид (не на правах рекламы). Обзвонив эти гостиницы, мы узнали, что с некоторыми из них велись переговоры по заселению будущих “слуг народа”, однако эти отели не смогли предложить запрашиваемое количество номеров.

“Мы предложили 97 одноместных номеров представителю, который с нами связывался. Другие были заняты. Они хотели 280 номеров. Я предложила им другие номера, но с двух- и трехместным размещением, на что он ответил, что с нами свяжется. В итоге они отказались якобы из-за плохих отзывов”, – рассказывает Ирина, менеджер отеля Женева.

Каждый – в отдельном номере

Интересно, что зе-депутаты, по всей видимости, не желали жить в двухместных номерах, а все по-отдельности. Поэтому и возникли трудности с поиском подходящего места. Также, стоит отметить, что номер “люкс” в отеле Женева стоит практически в два раза дешевле, чем в “Риксосе” – 1980 грн.

Президент провел в Раду “простых людей”. То ли дело футболисты мадридского “Реала” или “Ливерпуля”, составы которых на 100% состоят из долларовых миллионеров. Они-то могут жить вдвоем в одном номере. А плоть от плоти народа, депутаты Зеленского, так не могут. Видимо, бояться, что соседский храп коллеги по фракции будет отвлекать от государственных мыслей.

Фото: Один из корпусов отельного комплекса “Женева” Royal Grand

Отзывы в интернете говорят, что отель Женева имеет 3,5 звезды из 5. То есть такие “плохие” условия “слугам народа” не подходят. Интересно, а как с такими запросами они будут жить на депутатскую зарплату в 27 тысяч гривен? Поживем – увидим.

Менеджер туристической компании “Трускавец Трэвэл” Елена рассказала, что конференции и подобные мероприятия для города – дело обычное.

На вопрос, как проходит организация этих мероприятий, Елена ответила:

“Люди не всегда живут в отеле, где у них проходит конференция. Все зависит от свободных мест. Они могут жить в гостиницах поблизости. Город у нас небольшой – за 10-15 минут можно добраться до любого места”.

График зе-депутатов

Можно возражать, мол “у будущих депутатов очень насыщенный график и нет времени, чтобы ежедневно добираться до конференц-залов”. График насыщенный. Это действительно так. Но, как мы видели ранее, новая власть в обличии “Слуги народа” взяла тренд на экономию и избежание лишних трат. Тут помнятся слова президента Владимира Зеленского о решении отменить дорогостоящий военный парад на День независимости и раздать сэкономленные деньги военнослужащим.

Видео: Владимир Зеленский говорит об отмене парада

Фото: президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в Facebook рассказал о программе обучения народных избранников

К тому же, заглядывая в соцсети Владимира Зеленского, можно с уверенностью сказать, что президенту строят имидж человека, близкого к народу. И пусть сам Зеленский не принимает участия в Трускавецком интенсиве, имидж его партии пока что расходится с имиджем главы государства.

Источник: Facebook Владимира Зеленского

Более того, решение заселиться в самый дорогой отель Трускавца не соответствует сюжету одноименного сериала “Слуга народа”, который во многом помог победить на выборах в реальной жизни. Обычные украинцы в Риксосах не живут. Друзья учителя истории из сериала тоже не жили шикарно, даже когда получили министерские портфели. Избиратель, проголосовавший за “Слугу народа” из-за сериала уже получает легкий когнитивный диссонанс.

Видео: фрагмент из сериала “Слуга народа”

За чьи деньги мероприятие?

В штабе “Слуги народа” заявили, что обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии. По предварительным подсчетам, семь дней проживания в Риксосе обойдется Зе-команде в 7 миллионов гривен. Это без учета приглашенных специалистов и дополнительных расходов. За максимальный комфорт приходится платить немало.

Для примера, цена скорой помощи, возьмём даже б/у, составляет около полумиллиона гривен. Зе-команда могла бы сэкономить деньги на проживании, а “на сдачу” подарить тому же Трускавцу, всеукраинской здравнице, пару-тройку скорых помощей.

Фото: официальный прайс отеля Rixos-Prykarpattya

Да, деньги не бюджетные. Но в “Слуге народа”, согласно официальным заявлениям, нет спонсоров-олигархов, для которых отдать 7 миллионов гривен для “благого дела” не проблема. В любом случае, потраченные деньги вызывают вопросы. Придется ли их “отбивать” в Верховной Раде – покажет время.

Кому принадлежит отель Rixos-Prykarpattya

ООО “Диагностический лечебно-реабилитационный комплекс “Rixos-Prykarpattya” принадлежит компании “Инвестиции и развитие” донецкого миллионера Игоря Гуменюка, а также луцкой компании “Спецпроект-Перспектива”.

Экс-“регионал” Гуменюк — друг олигарха Рината Ахметова и входил в бизнес-окружение Александра “стоматолога” Януковича, сына беглого президента Виктора Януковича. Также он был советником Януковича в его бытность премьер-министром.

Фото: Игорь Гуменюк

В 2013 году Гуменюк приобрел “Донбассэнерго”. Также ему принадлежат ТРЦ “ПортCity” в Мариуполе, был крупнейшим рантье Донецка — все крупные ТЦ принадлежат ему.

Rixos-Prykarpattya – первый в Украине отель турецкой сети Rixos.

Моральная сторона вопроса

Интенсив “Слуги народа” в Трускавце вызвал резкий общественный резонанс в прессе и обществе. Не удивительно, ведь полная перезагрузка власти произошла не просто так. Украинцам надоели зажравшиеся, вороватые старые политиканы. А от “новых лиц” ожидают новых подходов. Но они, пока что, позволяют себе жить по старым канонам украинской власти.

Максим Зайченко, для Zrada Today

