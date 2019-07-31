ФГВФО завершив ліквідацію банку Курченко

Сергій Курченко
В Україні завершилася процедура ліквідації «Реал банку», який
пов’язують із збіглим олігархом Сергієм Курченком. Про це йдеться в повідомленні Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Повідомляється, що 29 липня було внесено запис до Єдиного реєстру юридичних
осіб, ФОП і громадських формувань щодо ліквідації публічного акціонерного товариства
«Реал банк» як юридичної особи. Таким чином, ліквідація банку вважається завершеною,
а банк — ліквідованим.
«Відповідно до статті 52 Закону вимоги кредиторів до банку, які
були не задоволені через недостатність його майна, вважаються погашеними»,
— додали у Фонді.
Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Курченко може оскаржити передачу Одеського НПЗ державі. До цього в Одеській області була застосована спецконфискация до майна підприємства, задіяного в т. н. злочинній схемі Курченко.
Раніше ЗМІ розповіли, як Курченко передав Одеський НПЗ російському банку «ВТБ».