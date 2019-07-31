ФГВФО завершив ліквідацію банку Курченко

Сергій Курченко

В Україні завершилася процедура ліквідації «Реал банку», який

пов’язують із збіглим олігархом Сергієм Курченком. Про це йдеться в повідомленні Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Повідомляється, що 29 липня було внесено запис до Єдиного реєстру юридичних

осіб, ФОП і громадських формувань щодо ліквідації публічного акціонерного товариства

«Реал банк» як юридичної особи. Таким чином, ліквідація банку вважається завершеною,

а банк — ліквідованим.

«Відповідно до статті 52 Закону вимоги кредиторів до банку, які

були не задоволені через недостатність його майна, вважаються погашеними»,

— додали у Фонді.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Курченко може оскаржити передачу Одеського НПЗ державі. До цього в Одеській області була застосована спецконфискация до майна підприємства, задіяного в т. н. злочинній схемі Курченко.

Раніше ЗМІ розповіли, як Курченко передав Одеський НПЗ російському банку «ВТБ».