Біль у ділянці вуха та язика: основні причини та лікування

Біль одразу у ділянці вуха та язика може свідчити про невралгію язико-глоткового нерва. А саме ця невралгія проявляється нападами пронизливого болю.

Найчастіше біль виникає в горлянці, задніх відділах язика, у вусі чи під кутом нижньої щелепи, зазначає невролог Підкуймуха Людмила.

Болі переважно однобічні, виражені, провокуються жуванням, мовленням, кашлем, позіханням.

Які бувають форми невралгії

1. Вушна форма

При цьому виді біль локалізується у вусі та навколо нього.

2. Ротоглоткова форма

Біль виникає у горлі, в ділянці кореня язика.

3. Класична форма

При цій формі біль з’являється епізодично і симптоматично (коли біль є безперервним).

Невралгія – що це?

Це ураження периферичних нервів, які спричиняють напади болю в зоні так званої іннервації, тобто в тих ділянках, де орган і тканина оточені нервами для зв’язку з центральною нервовою системою. Невралгія може виникнути в будь-якій частині тіла й має різні причини.

Відповідно до причин виникнення невралгія буває:

1) первинною (ідіопатичною), коли біль пов’язаний з компресією нерва судиною

2) вторинною – як наслідок травми, новоутворення в цій ділянці, інфекційного процесу(тонзиліт, фарингіт, абсцес), вад розвитку судин та інших.️

Як лікувати невралгію язико-глоткового нерва

Медикаментозне лікування

Медикаментозні блокади.

Хірургічне лікування.

При підозрі на невралгію необхідно звернутися до лікаря.