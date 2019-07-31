Прем’єр Малайзії назвав Ізраїль “державою-терористом”

93-річний малайзійський глава уряду Махатхір Мохамад заявив, що “захоплення палестинських земель для незаконного створення держави Ізраїлю — це основна причина тероризму у світі”, передає “Малайзія Сьогодні”.

“Головне, на що ми повинні робити, так це завжди звертати увагу, це причини тероризму. Сьогодні вже існує консенсус за звинуваченням мусульман у тероризмі. (…) Але щоб позбутися від терору, нам потрібно знати причину, по якій відбуваються так звані терористичні акти, якщо ви не усуньте причини тероризму, ви не зможете зупинити його”, — сказав Мохамад в ході зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Він також додав, що Ізраїль зобов’язаний дозволити палестинським мусульманам, що покинули свої будинки, повернутися, щоб повернути собі “власність” або, принаймні, погодитися з принципом створення двох держав для двох народів і покласти кінець будівництва поселень на палестинських територіях.

Раніше скандальний малайзійський прем’єр назвав євреїв людьми з “гачкуватими носами” і заявив, що “якщо бути чесним, то проблеми на Близькому Сході почалися із створення Ізраїлю”.

Напередодні сам Эроган сказав, що єврейська держава створила “нову хвилю терору” проти палестинців, знісши 12 будівель у кварталі Ваді аль-Хумус в околицях Східного Єрусалиму.