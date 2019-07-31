Росія повинна Україні більше $ 5 млрд – за енергетичні активи в Криму

Компанія Нафтогаз подала до суду в Гаазі заяву, в якій оцінила збиток, нанесений захопленням Росією активів компанії в результаті окупації Криму, в $ 5,2 млрд.

Вирок у справі Нафтогазу проти РФ повинен бути винесений в кінці 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Там повідомляють, Гаазький Трибунал вже визнав, що Російська Федерація порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи Нафтогаз у Криму.

Оскільки Трибунал вирішив розділити провадження на дві стадії, питання визначення компенсації збитків буде розглядатися на другій із них.

Очікується, що Трибунал винесе рішення щодо компенсації збитків не раніше кінця 2020 року.

“Нафтогаз володів найціннішими енергетичними активами у Криму і був однією з основних мішеней Російської Федерації, коли та конфісковувала українські активи після незаконного вторгнення та окупації півострова в 2014 році”, – повідомляють в Нафтогазію