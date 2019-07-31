Минфин негодует из-за укрепления гривны

Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Нацбанк за бездействие по вопросу роста курса гривны.

Об этом она написала в комментарии под постом члена набсовета ПриватБанка Романа Сульжика.

“Укрепление гривны должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар, а то что сейчас происходит граничит с преступной халатностью”, – написал сам Сульжик.

По его словам, “недооцененная гривна – ценнейший ресурс, который нужно использовать для” накопления резервов, снижения ставок, отмены всех административных ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.

“И вместо этого ей абсолютно бездарно дают укрепляться”, – сетует член набсовета ПриватБанка.

Маркарова согласилась с Сульжиком и отметила, что Минфин говорит об этом уже два месяца, но “на работу НБУ влиять не может”.

Напомним, 30 июля гривня укрепилась до отметки 25,25 грн/дол, что стало лучшим результатом за последние три года. 31 июля курс в обменниках уже ниже 25 грн/дол.

Экономисты и банкиры прогнозируют, что при оптимистичном сценарии, гривня в августе может укрепиться и вовсе до 24 грн/дол. Это может случится, если и дальше будет спрос на гривневые ОВГЗ.

Добавим, в госбюджете на 2019 год курс гривны по отношению к доллару заложен на уровне 29,4 грн/дол.

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