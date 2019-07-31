КНДР дважды за неделю выпустила баллистические ракеты

Северная Корея второй раз за неделю осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил Южной Кореи, передает Zrada.today

Ракеты пролетели расстояние в 250 километров на средней высоте 30 километров. Они могли быть запущены в рамках тестирования новых вооружений, сообщил представитель ОКНШ



По его словам, новые баллистические ракеты похожи на те, которые Северная Корея запустила 25 июля. Тогда военные эксперты предполагали, что это были ракеты KN-23 — северокорейский аналог российских «Искандеров».

«Успешные запуски баллистических ракет КНДР не способствуют попыткам снять напряжение на Корейском полуострове, и мы призываем прекратить их», — заявили в ОКНШ. В США заявили, что в курсе запусков и следят за ситуацией.

Северокорейские власти пока не прокомментировали второй за неделю запуск ракет. Предыдущие стрельбы они назвали «предупреждением» Южной Корее из-за ее планов провести совместные военные учения с США и закупить у американцев оружие.

30 июня президент США Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в корейской демилитаризованной зоне. В ходе встречи Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился и таким образом стал первым в истории главой США, посетившим КНДР.

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