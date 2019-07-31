На межі: ще один в’язень Кремля може оголосити голодування

Кримськотатарський політв’язень Кремля Едем Бекіров має намір розпочати голодування у разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті з СІЗО Сімферополя у місто Красноперекопськ.

Про це повідомив його адвокат Іслам Веліляєв в Facebook, передає Ліга.

«Сьогодні, 30 липня, я відвідав у СІЗО р. Сімферополь Едем ага Бекірова. Як і раніше стан його здоров’я залишає бажати кращого. Можна охарактеризувати як стабільно критичний», — написав адвокат.

Бекіров впевнений, що не витримає такого тривалого переїзду.

Адвокат каже, що його підзахисного мучать часті головні болі. Протягом десяти днів він не міг встати з нар через защемлення нерва і болі в спині.