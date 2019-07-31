34-42°: українські синоптики озвучили точний прогноз погоди на серпень

Синоптики дали детальний прогноз погоди на серпень 2019 року в Україні. Так, він був опублікований на сайті Укргідрометцентру.

«Середня місячна температура передбачається 19-24°, в гірських районах 16-18°, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень», – зазначено в повідомленні.

При цьому місячна кількість опадів очікується 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

«Абсолютний максимум температури досягає 34-42°, в гірських районах 26-33°. Абсолютний мінімум – 1-7° тепла, на півдні до 11°, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу. Заморозки на поверхні грунту ймовірні кінці місяця, крім більшості центральних, південних областей та Криму».