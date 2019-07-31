Юрій Касьянов: “Годі вже про Петра Олексійовича, давайте про Володимира Олександровича”

Вистачить вже про Петра Олексійовича. Цей персонаж цікавий тепер тільки прокурору і психотерапевта. Він – віджиле, вціліле з розуму минуле. Списаний. Зданий в утиль.

Давайте краще про Володимира Олександровича. Він молодий, енергійний, амбіційний, і може запросто перевершити Порошенко за показниками брехні, лицемірства, зради і нестримного крадіжки. Щоб цього не сталося, йому і його команді не можна давати спуску.

Ніяких поблажок. Ніякої поблажливості. Всі кроки зелених більшовиків повинні скрупульозно розглядатися під мікроскопом нетерпимості до спадщини минулого президента.

Критика – це не “заздрість”; заздрити новій команді може тільки божевільний. Кредит суспільної довіри виданий ним під фантастичні відсотки і на неймовірно короткий термін.

Петя настільки всіх дістав, що новим більшовикам платити доведеться і за своїх, і за його рахунками. А коли в тебе вся повнота влади – вже не відкрутишся.

Якщо вони обдурять очікування, і продовжаться брехня, лицемірство, несправедливість, злодійство, то тоді їх почнуть вішати на ліхтарних стовпах, а приставка “Зе!” стане ім’ям прозивним негідника. І винні в цьому будете, в першу чергу, ви – ті, хто сьогодні співає осанну нової влади. Втім, ви ж першими і кинете в них камінь.

Юрій Касьянов