Конфлікти серед «слуг народу» почнуться вже через кілька місяців — експерт

Якщо Зе-команда не скористається карт-бланшем, вона «спалить» себе швидше, ніж Ющенко і Порошенко разом узяті…

Директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що перші конфлікти і суперечності в президентській партії Слуга народу почнуться вже через кілька місяців, можливо, через півроку.

Про це він сказав під час сьогоднішнього чату на Главреді.

Дуже різношерста публіка зібралася у списку політсили, вважає він.

З одного боку — люди, пов’язані з Майданом і громадськими структурами, які не відмовляться від своїх поглядів через депутатського мандата. З іншого — люди, які чітко обслуговують корпоративний інтерес спонсорів партії.

«Отже, конфлікти між поколіннями та ціннісними орієнтаціями можливі. Їх слід очікувати найближчим часом», — заявив Кулик.

Крім того, експерт окреслив ризики для президентської політсили. Справа в тому, що Зе-команда користується величезною довірою і може робити все, що завгодно — змінити Конституцію або положення про прийняття нової Конституції, внести зміни в чинний Основний Закон.

«У нової команди є величезне поле для маневру, і якщо вона не скористається цими можливостями, вона «спалить» себе швидше, ніж Ющенко і Порошенко разом узяті», — упевнений Кулик.

В хто же час, на його думку, команда Зеленського не готова реагувати на ці виклики без залучення потужної експертної підтримки, без залучення різних сфер і груп інтересів. Однак, ставки робляться лише на «своїх».

«Це може зіграти злий жарт із Зеленським і його політичною силою. В такому разі ми будемо мати, якщо не Майдан, то дострокові парламентські вибори. Занадто висока ймовірність протесту в разі розчарування в Зеленском», — резюмував експерт.