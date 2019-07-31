Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з адвокатом Трампа Рудольфо Джуліані.

Про це градоначальник написав у Facebook.

«Друзі! На запрошення мого старого друга і одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України», — написав Кличко.

І підкреслив, що наступного разу він зустрінеться з «Руді» вже в Києві. Тільки наступного разу може і не бути. Оточення Зеленського всерйоз взялося за Кличка. Правда, найближчим часом його ніхто не звільнить: прем’єр Володимир Гройсман пішов у відпустку.

Що ж стосується самого Джуліані, то адвокат Трампа примітний тим, що дуже скептично ставиться до «зеленим». Зокрема, з-за Ігоря Коломойського, якого звинувачують у погрозах знайомим американського президента.

Чи зустріч Джуліані і Кличко спробою останнього заручитися підтримкою американців?

Хто знає…В нашій політиці можливо все.