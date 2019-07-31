У під’їзді на Херсонщині знайшли мерця: тіло було синім від побоїв

У селищі Новоолексіївка Генічеського району області мешканці однієї із тамтешніх багатоповерхівок прямо на сходах в під’їзді між четвертим і п’ятим поверхами наткнулися на мерця.

Про це повідомляє Херсон-онлайн.

Чоловік років сорока був тільки в плавках і майці, а верхній одяг чомусь лежала поруч. При цьому невідомий був прямо-таки синім від побоїв, а його ребра виявилися переламані.

Поліцейські встановили, що загиблий мешкав неподалік. У свій останній вечір він відправився в гості до знайомого, який перетворив свою квартиру в тій самій багатоповерхівки в кубло, де вічно дим стояв коромислом. Там гість добряче випив, але ось що з ним сталося потім – загадка.

Господаря квартири правоохоронці розшукали, проте розповісти щось виразне про те, що трапилося з сусідом він не в змозі: був настільки п’яний, що нічого не пам’ятає.

Якщо експерти підтвердять, що чоловік, тіло якого знайшли на сходовій клітці, помер від побоїв, то його товариш по чарці стане одним з перших кандидатів у підозрювані у справі про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини.