На Київщині в гуртожитку сталася пожежа

У Київській області у житловій кімнаті гуртожитку Ірпінського економічного коледжу сталася пожежа. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України в області.
Так, 31 липня, о 08:25 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення у кімнаті гуртожитку в місті Ірпінь, на вулиці Гагаріна.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло на 4 поверсі у житловій кімнаті гуртожитку.
Пожежу локалізовано о 08:45 та повністю ліквідовано о 08:50.
Внаслідок пожежі частково знищено облицювання стіни, речі домашнього вжитку.
На гасіння пожежі залучались 5 одиниць техніки та 15 вогнеборців.
Причина пожежі встановлюється.
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