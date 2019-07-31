На Київщині в гуртожитку сталася пожежа

У Київській області у житловій кімнаті гуртожитку Ірпінського економічного коледжу сталася пожежа. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України в області.

Так, 31 липня, о 08:25 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення у кімнаті гуртожитку в місті Ірпінь, на вулиці Гагаріна.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло на 4 поверсі у житловій кімнаті гуртожитку.

Пожежу локалізовано о 08:45 та повністю ліквідовано о 08:50.

Внаслідок пожежі частково знищено облицювання стіни, речі домашнього вжитку.

На гасіння пожежі залучались 5 одиниць техніки та 15 вогнеборців.

Причина пожежі встановлюється.