Докази є: у справі про отруєння Ющенка розкрилися нові факти

Докази умисного отруєння третього президента України Віктора Ющенка в 2004 році були.

Таку категоричну заяву зробив один із учасників групи слідчих, а нині начальник відділу ГПУ Олексій Донський

“І ці докази повинні залишатися, я дуже сподіваюся, що за дев’ять років – відтоді, як нас відсторонили від справи, – їх не знищили. Ми встановили не тільки факт, але й мотив злочину”, – сказав він.

Водночас Донський відкинув звинувачення у халатності слідчих і знищенні зразків крові Ющенка.

“По-перше, кров закінчилася до того, як ми взялися за роботу, по-друге, ніхто її не знищував. Зразки були використані для аналізів, які проводилися у трьох країнах і підтвердили версію отруєння”, – підкреслив він.