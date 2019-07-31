Найкращий рік в історії Walt Disney: компанія заробила мільярди

Компанія Walt Disney побила свій рекорд з 2016 року, коли заробила 7,61 мільярда доларів. І все завдяки п’яти найкасовішим фільмам року.

Про це повідомляє Zrada Today з посиланням на Rzeczpospolita.

На вершині списку найприбутковіших фільмів усіх часів опинився цьогорічний «Месники: Завершення», який заробив 2,79 мільярда доларів і тим самим скинув «Аватара», який майже десятиліття займав перше місце.

Американський портал Variety повідомляє, що п’ять із шести найкасовіших фільмів цього року належать Діснею. До них відносяться “Капітан Марвел” із зборами порядку 1,1 мільярда доларів, “Аладдін”, який заробив майже мільярд доларів, “Король лев” та “Історія іграшок 4″ із заробітками в розмірі понад 900 мільйонів доларів.

Напевно, це ще не кінець цьогорічних успіхів, адже цього року глядачів чекає прем’єра другої частини «Крижаного серця», наступної серії фільму «Маліфісента» з Анджеліною Джолі у головній ролі та останньої частини саги «Зоряні війни. Епізод IX”.

Крім того, варто пам’ятати про потокову платформу Disney +, яка стартує 12 листопада. Це одне з найбільших починань Діснея за останні роки, яке – як кажуть аналітики – приречене на успіх. Платформа транслюватиме всі культові постановки Діснея, а також фільми та серії його власних лейблів та франшиз, таких як Pixar, National Geographic, Marvel та Star Wars.

Аналітики прогнозують, що до кінця 2020 року передплату на сервіс придбають майже 12 мільйонів людей, а протягом наступних 5 років ця кількість зросте до 60-90 мільйонів.

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