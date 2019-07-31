На хабарі затримали голову сільради на Львівщині

На Львівщині правоохоронці викрили на одержанні неправомірної вигоди голову сільради. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області

“Правоохоронці встановили, що сільський голова вимагав від підприємця хабар в сумі 5 000 доларів США. За це йому гарантувалася перемога у земельному аукціоні та одержання в оренду земельної ділянки площею 5 гектарів. Під час отримання першої частини хабара у сумі 2 000 доларів посадовця було викрито”, – повідомили у Нацполіції.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою у якості застави в розмірі 96000 гривень.