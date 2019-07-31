Хвороби, які ви розпізнаєте за нігтями

Хвороби людини можна розпізнати за кольором нігтів. Про це повідомили експерти-медики.

Експерти розповіли, які ознаки говорять про те чи інше захворювання. Так, за їхніми словами, жовтий колір нігтів рук вказує на те, що перед вами любитель жирної їжі. А жирна їжа, як правило, – удар по печінці, що призводить до патологій в цьому органі.

Ще однією ознакою жовтизни нігтів є те, що людина дуже часто курить.

Нігті синюватого кольору “говорять” про те, що людині необхідно звернутися до кардіологів, адже у неї можуть бути проблеми в серцево-судинній системі. Такий колір нігтів буває у людей, які страждають нестачею кисню в організмі.

Білі цятки під нігтями утворюються через брак в тілі людини заліза і вітамінів. Опуклі нігті говорять про те, що у людини присутні проблеми з органами дихальної системи.