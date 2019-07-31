«Перепрошую, так коли аеропорт добудують»: президент Зеленський влаштував рознос чиновників в Черкасах

Однією з цілей нинішнього візиту в Черкаси глави держави Володимира Зеленського стала перевірка процесу реконструкції місцевого аеропорту.

Президент знаходиться на території черкаського аеропорту, де тривають роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги, до йому підпустили виключно журналістів і посадових осіб за списком, які пройшли перевірку на наявність небезпечних предметів.

«Я вибачаюся, так коли добудують аеропорт?», – поцікавився Зеленський в ході презентації планових заходів. У відповідь йому сказали, що необхідно два роки і 750 млн грн. Трохи пізніше ЗМІ повідомили подробиці розмови українського президента з місцевими чиновниками. «Питання було до вас всього один у мене — скільки потрібно часу, щоб побудувати термінал… Два роки? Як можна два роки будувати термінал?», — обурився гарант.

Також на початку візиту він поставив запитання директору КП «Черкаський аеропорт», коли об’єкт зможе приймати перші борту і пасажирів.