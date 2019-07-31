У Полтаві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 20-річну дівчину

У Полтаві затримали чоловіка за спробу зґвалтування. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 30 липня, на Дублянщині, близько 21:00, ймовірний підозрюваний напав на 20-річну дівчину коли та йшла від зупинки громадського транспорту.

Чоловікові не вдалося довести свій намір до кінця. Коли незнайомець вдався до активних дій, дівчина голосно закричала. Зрештою, їй вдалося відбитися від нападу.

На виручку прийшов хлопець дівчини, який йшов її зустрічати. Потім підключилися поліцейські, що патрулювали мікрорайон, які передали 21-річного нападника слідчо-оперативній групі.

За фактом спроби зґвалтування відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 15 ст. 152 КК України). У рамках кримінального провадження слідчий вивчає обставини події.