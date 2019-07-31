Туристичний бум викликав у Литві серіал “Чорнобиль”

На території країни знімали основні локації серіалу.

Серіал НВО “Чорнобиль” відновив інтерес до катастрофи, що сталася в 1986 році, і викликав приплив туристів в Литву. Балтійська країна, яка стала місцем зйомок серіалу, перетворилася на місце паломництва так званих “атомних туристів”, повідомляє ZN.UA з посиланням на Washington Post.

АЕС Ігналіна побудована за тим же типом, що і чорнобильська. У неї схожа конструкція і реактор потужністю 1500 мегават з водяним охолодженням і графітовими стрижнями для контролю. Вона була зупинена більше 10 років тому, що було однією з основних умов вступу Литви до ЄС.

У 1986 році Литва стала однією з республік, яких торкнулася ядерна катастрофа. Тисячі людей відправили на ліквідацію наслідків аварії, багато хто з них загинув. Тепер же катастрофа Литві допомогла збільшити туристичний потік.

Туристи, які подивилися “Чорнобиль”, їдуть в Вільнюс і Ігналіну. Так, у 2018 році станцію, відкриту для відвідувань, відвідало 2240 осіб. За перше півріччя 2019 року цей показник склав 1630. І приплив туристів продовжує зростати, стверджують на АЕС.

Туристи, які приїжджають в країну з населенням три мільйони людей, щоб подивитися на місця зйомок “Чорнобиля”, перш за все йдуть в музей КДБ в центрі Вільнюса. Тут були зняті сцени допитів. Також вони їдуть в сірі квартали, збудовані в часи СРСР в середині 80-х років, які певним чином схожі на Прип’ять.

“Люди приїжджають подивитися на місця, які ми ніколи не рекламували. Це ново і незвично бачити, як вони роблять селфі, не в Старому місті, а тут”, – заявила генеральний менеджер агентства Go Vilnius Інга Романовськіене.

Литва отримала прибуток від створення серіалу ще до напливу туристів. Приплив капіталу під час зйомок серіалу НВО оцінюється в 50,6 мільйона доларів.

Після огляду Вільнюса туристи вирушають на станцію, яка розташовується в 160 кілометрах від нього. Тут їм видають дозиметри, пластикові шоломи, білий одяг і взуття, а потім відводять в лабіринти погано освітлених коридорів, залів реакторів, ангарів для турбін і контрольного центру, де знаходиться червона кнопка, яку натиснули прямо перед аварією. Вартість квитка на екскурсію по станції складає 75 доларів, вони вже продані аж до Різдва.

Також читайте: ТУРИСТИЧНИЙ МАРШРУТ “ЛОКАЦІЯМИ ЗЙОМОК МІНІСЕРІАЛУ “ЧОРНОБИЛЬ” СТВОРИЛИ У КИЄВІ

Серіал “Чорнобиль” розповідає про події 1986 року, коли біля міста Прип’ять вибухнула Чорнобильська атомна електростанція. У шоу показують події перших секунд і днів після вибуху, те, як проходила ліквідація наслідків аварії, і долі людей, які в ній брали участь. Серіал складається з п’яти серій.

Як повідомлялося, серіал “Чорнобиль”, виробництвом якого займаються канали НВО і Sky, за даними International Movie Data Base став найбільш рейтинговим шоу в історії. За даними Forbes, серіал отримав оцінку 9,7 з 10 можливих за підсумками голосування 52 тисяч користувачів.

Пізніше експерти пояснили, чому саме “Чорнобиль” став найрейтинговішим серіалом.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!