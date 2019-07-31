Мера Запоріжжя викликали на допит у справі про підкуп виборців

Мера Запоріжжя Володимира Буряка викликають на допит у Службу безпеки України в якості свідка у справі про державній зраді і підкупі виборців.

Інформацію про це у прес-службі управління СБУ в Запорізькій області підтвердили кореспонденту “Радіо Свобода“.

У відомстві зазначили, що на допити в якості свідків по цій справі викликали кількох місцевих політиків.

“Викликаємо Буряка в якості свідка. Є справа, яка зараз відпрацьовує слідчий. Викликають не тільки Буряка, викликають ряд осіб, які можуть пояснити які-небудь обставини справи”, – повідомив прес-офіцер відомства в Запоріжжі Сергій Левченко. Імена всіх осіб, запрошених в СБУ на допит, поки не розголошують. Володимир Буряк виклик на допит ще не коментував. У прес-службі мерії заявили, що повістку з викликом на допит міському голові поки не вручали.

Між тим, кандидат у народні депутати від “Батьківщини” у 75-му окрузі Запоріжжя Віталій Рябцев, раніше подав у СБУ заяву про дестабілізуючих діях “Опозиційного блоку” та “Опозиційної платформи – За життя” в регіоні, написав, що разом з мером Запоріжжя на допит викликали заступника міського голови Анатолія Пустоварова, депутата Запорізької облради Віктора Буська, директора комбінату “Запоріжсталь” Ростислав Шурму. 18 липня в СБУ повідомили про розслідування фактів підкупу виборців на користь кандидатів у народні депутати в Запорізькій області, які здійснювала група осіб в інтересах Росії.

У відомстві уточнили, що зазначені особи брали участь у виборчій кампанії певних політичних сил, але якихось не назвали. Перевірялася їх причетність до заходів по дестабілізації політичної ситуації у Запорізькій області. Підставою для відкриття виробництва стали заяви кількох запорізьких кандидатів у народні депутати, імена яких в СБУ не розголошували.