Наглядову раду ПриватБанку очолила колишня співробітниця Казначейства США

Сьогодні в ПриватБанк міністр фінансів Оксана Маркарова (Oksana Markarova) та заступник міністра Yuriy Heletiy на першому засіданні нового складу наглядової ради банку привітали з обранням її голову, якою стала Шерон Іскі, в минулому міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультант МВФ.

Про цей йдеться в повідомленні прес-служби Міністерство фінансів України.

«Відповідно до стратегії розвитку сектору державних банків та стратегії самого ПриватБанку, він повинен бути стабілізований, оздоровлень, розвинений і повернутий на ринок шляхом приватизації до 2022 року. І ця амбітна мета випадає для виконання нового складу наглядової ради. Наше завдання — зробити роботу банку максимально підзвітною нашим власникам: українським платникам податків, а майбутню приватизацію — максимально прозорою і ефективною», — наворожила Оксана Маркарова.

Решта державних банків вже провели перші засідання нових наглядових рад, сформованих, за новим законом, з шести незалежних членів і трьох представників держави.

Як повідомлялося, 17 липня 2019 року уряд затвердив склад незалежних членів наглядової ради ПриватБанку з претендентів, визначених за результатами конкурсного відбору.